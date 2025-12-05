Spectacle Des unes et des autres Théâtre du Lavoir Pontarlier

Spectacle Des unes et des autres

Organisé par le Centre d’Animations du Haut-Doubs.

Il était une fois une créatrice d’histoires, assise à sa table, elle cherche, et dessine. Sous sa plume, apparaît alors une princesse…Voilà le spectateur immergé dans l’univers du conte. A travers des personnages iconiques, ce spectacle déconstruit avec humour les stéréotypes féminins et masculins

Tout public à partir de 9 ans. Réservation en ligne. .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

