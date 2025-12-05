Spectacle Des unes et des autres Théâtre du Lavoir Pontarlier
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 13 EUR
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 21:30:00
2025-12-05
Organisé par le Centre d’Animations du Haut-Doubs.
Il était une fois une créatrice d’histoires, assise à sa table, elle cherche, et dessine. Sous sa plume, apparaît alors une princesse…Voilà le spectateur immergé dans l’univers du conte. A travers des personnages iconiques, ce spectacle déconstruit avec humour les stéréotypes féminins et masculins
Tout public à partir de 9 ans. Réservation en ligne. .
