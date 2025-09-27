Spectacle Des valises et nous Sélestat
Spectacle Des valises et nous Sélestat samedi 27 septembre 2025.
Spectacle Des valises et nous
2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-09-27 15:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Spectacle de musique et d’arts du cirque pour tout public
Spectacle de musique et d’arts du cirque par les Sous-Fifres de la Cie Les Fées du Logis.
Le duo de clowns Mimouch et Monsieur Chacha débarquent avec un peu de temps et beaucoup de valises ! Dans chacune d’elle un numéro de jonglerie, d’équilibre, de musique, une histoire et d’autres surprises vous attendent !
Un spectacle absurde et poétique pour les tout petits et les très grands aussi.
Tout public. 0 .
2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
English :
Music and circus show for all audiences
German :
Musik- und Zirkuskunstaufführung für alle Altersgruppen
Italiano :
Spettacolo di musica e circo per tutte le età
Espanol :
Espectáculo de música y circo para todos los públicos
L’événement Spectacle Des valises et nous Sélestat a été mis à jour le 2025-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme