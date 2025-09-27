Spectacle Des valises et nous Sélestat

Début : Samedi 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27 15:30:00

Spectacle de musique et d’arts du cirque pour tout public

Spectacle de musique et d’arts du cirque par les Sous-Fifres de la Cie Les Fées du Logis.

Le duo de clowns Mimouch et Monsieur Chacha débarquent avec un peu de temps et beaucoup de valises ! Dans chacune d’elle un numéro de jonglerie, d’équilibre, de musique, une histoire et d’autres surprises vous attendent !

Un spectacle absurde et poétique pour les tout petits et les très grands aussi.

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Music and circus show for all audiences

German :

Musik- und Zirkuskunstaufführung für alle Altersgruppen

Italiano :

Spettacolo di musica e circo per tutte le età

Espanol :

Espectáculo de música y circo para todos los públicos

