SPECTACLE « DES VIES DANSENT AU PAYS DU SOLEIL LEVANT » MAISON GARONNE Cazères
samedi 19 septembre 2026 · MAISON GARONNE · Cazères
Informations pratiques
Cazères
SPECTACLE « DES VIES DANSENT AU PAYS DU SOLEIL LEVANT »
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:18:00
fin : 2026-09-19 19:19:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce spectacle allie conte, musique et danse avec Natacha Laborde conteuse, Anne-Sophie Robinet musicienne compositrice et Émeline Rodriguez danseuse
Les histoires proposées sont issues du patrimoine japonais, choisies pour faire rêver, sourire, s’apaiser frémir, penser…et voyager… .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie lejardinenchanthe@orange.fr
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English :
This show combines storytelling, music, and dance, featuring Natacha Laborde, a storyteller; Anne-Sophie Robinet, a musician and composer; and %C9meline Rodriguez, a dancer.
L’événement SPECTACLE « DES VIES DANSENT AU PAYS DU SOLEIL LEVANT » Cazères a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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