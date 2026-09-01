Informations pratiques

Cazères

SPECTACLE « DES VIES DANSENT AU PAYS DU SOLEIL LEVANT »

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:18:00

fin : 2026-09-19 19:19:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce spectacle allie conte, musique et danse avec Natacha Laborde conteuse, Anne-Sophie Robinet musicienne compositrice et Émeline Rodriguez danseuse

Les histoires proposées sont issues du patrimoine japonais, choisies pour faire rêver, sourire, s’apaiser frémir, penser…et voyager… .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie lejardinenchanthe@orange.fr

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English :

This show combines storytelling, music, and dance, featuring Natacha Laborde, a storyteller; Anne-Sophie Robinet, a musician and composer; and %C9meline Rodriguez, a dancer.

L’événement SPECTACLE « DES VIES DANSENT AU PAYS DU SOLEIL LEVANT » Cazères a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE