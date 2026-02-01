Spectacle des Wagons Cupidon en perd sa flèche

Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 21:45:00

Date(s) :

2026-02-28

Samedi 28 Février à 20h30​

– Théâtre –

La troupe des Wagons Sur les rails ​

Vous présente leur nouveau spectacle Cupidon en perd sa flèche

Samedi 28 Février à 20h30​

– Théâtre –

La troupe des Wagons Sur les rails ​

Vous présente leur nouveau spectacle Cupidon en perd sa flèche .

Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, February 28 at 8:30 pm?

– Theater –

The Wagons Sur les rails troupe?

Presents their new show Cupid loses his arrow

L’événement Spectacle des Wagons Cupidon en perd sa flèche Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-01-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme