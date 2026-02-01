Spectacle des Wagons Cupidon en perd sa flèche Saint-Branchs
Spectacle des Wagons Cupidon en perd sa flèche Saint-Branchs samedi 28 février 2026.
Spectacle des Wagons Cupidon en perd sa flèche
Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 21:45:00
Date(s) :
2026-02-28
Samedi 28 Février à 20h30
– Théâtre –
La troupe des Wagons Sur les rails
Vous présente leur nouveau spectacle Cupidon en perd sa flèche
Samedi 28 Février à 20h30
– Théâtre –
La troupe des Wagons Sur les rails
Vous présente leur nouveau spectacle Cupidon en perd sa flèche .
Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, February 28 at 8:30 pm?
– Theater –
The Wagons Sur les rails troupe?
Presents their new show Cupid loses his arrow
L’événement Spectacle des Wagons Cupidon en perd sa flèche Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-01-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme