Spectacle Des Yeux … et des oreilles CompagnieToutouic Port Musée Douarnenez

Spectacle Des Yeux … et des oreilles CompagnieToutouic

Port Musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

On réveille son corps, ses oreilles et en route pour les belles histoires…

Un voyage sonore, interactif ou onirique, avec des albums, des instruments, des accessoires, des percussions corporelles et des chants à partager. À travers ces lectures, l’enfant découvre des instruments et passe d’un monde à l’autre en douceur.

Réservation auprès du Port-musée. (0 6 ans, accompagné d’un adulte dans la limite des places disponibles) .

Port Musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

