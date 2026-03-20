Spectacle Désertines Collège François Péron Cérilly
Spectacle Désertines Collège François Péron Cérilly mercredi 15 avril 2026.
Spectacle Désertines
Collège François Péron 72 avenue Jean-Jaurès Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez profiter d’un parcours inspirant et émouvant en déambulation.
Départ devant le collège François Péron.
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Collège François Péron 72 avenue Jean-Jaurès Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 68 45 53
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English :
Come and enjoy an inspiring and moving strolling tour.
Start in front of Collège François Péron.
L’événement Spectacle Désertines Cérilly a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme