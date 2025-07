Spectacle: désorientation professionnelle Le Poche Pornic

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-08-17 20:30:00

fin : 2025-08-17 21:30:00

2025-08-17

Le Poche propose des spectacles variés!

Un spectacle pour tous ceux qui ont déjà rêvé de dire « Je démissionne » à 8h32.

Vous souvenez-vous de ces forums des métiers où on vous disait, avec un sourire confiant, « Tu peux devenir ce que tu veux dans la vie ! » ? Eh bien Fabien Ratisseau se glisse dans la peau d’un professeur particulier pour partager avec humour ses différentes expériences professionnelles passées (subies ?) afin de montrer qu’au travail le plus dur à gérer… ce sont les autres.

Un one man show chaque fois différent car créé par l’artiste avec le public. Si vous rêvez de tout plaquer ou si vous avez juste envie de passer une bonne soirée, ce spectacle est fait pour vous.

De Fabien Morin. Avec Fabien Ratisseau.

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

L’événement Spectacle: désorientation professionnelle Pornic a été mis à jour le 2025-07-08 par I_OT Pornic