Spectacle Destinées Paysannes Bibliothèque Luneray

Spectacle Destinées Paysannes

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Deux actrices s’improvisent journaliste et conteuse pour un nouveau récit du monde agricole d’aujourd’hui !

De Bruno Mallet, avec Maud-Henry Mallet et Noémie Brigant

A partir de 15 ans.

Inscription obligatoire. .

