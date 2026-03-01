Spectacle Dévisagée Éguzon-Chantôme

Spectacle Dévisagée

Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre

Début : Mercredi 2026-03-18 19:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Spectacle Dévisagée par la Cie Madame T, sortie de résidence à Éguzon.

C’est I’histoire d’une fillette studieuse au sourire chatoyant dit le texte. Si chatoyant qu’un jour, sa bouche devint un enfer…

Une malle, une blouse blanche, un corps et des voix sont réunis sur un plateau pour raconter l’histoire d’une mâchoire baladée de couloirs en salles d’attente, où la trajectoire intime d’une

fillette aux dents rocailleuses rejoint celle de la jeune femme au sourire douloureux, déclarée inapte à toutes fonctions. Une histoire de paperasse et d’orthodontistes où s’entrechoquent

rêves de beauté, langues engluées et avenirs insoumis. .

English :

Show: Dévisagée by Cie Madame T, after a residency in Éguzon.

