SPECTACLE D’HALLOWEEN Cazouls-lès-Béziers vendredi 31 octobre 2025.

11 Rue Amédée Borrel Cazouls-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-10-31

2025-10-31

Plongez dans l’univers ensorcelant d’Halloween à Cazouls-lès-Béziers ! Le 31/10 de 18h à 19h, venez découvrir la mise en scène captivante d’un album de sorcières. Un spectacle magique et familial, accessible à tous. Entrée sur réservation, frissons et rires garantis !

11 Rue Amédée Borrel Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 41 99

English :

Immerse yourself in the bewitching world of Halloween at Cazouls-lès-Béziers! On 31/10 from 6pm to 7pm, come and discover the captivating staging of a witches? album. A magical family show, accessible to all. Reservations required for admission. Thrills and laughter guaranteed!

German :

Tauchen Sie in Cazouls-lès-Béziers in die verzaubernde Welt von Halloween ein! Am 31.10. von 18.00 bis 19.00 Uhr erleben Sie die fesselnde Inszenierung eines Hexenalbums. Eine magische und familienfreundliche Show, die für alle zugänglich ist. Eintritt nur mit Reservierung, Gänsehaut und Lachen garantiert!

Italiano :

Tuffatevi nel mondo incantato di Halloween a Cazouls-lès-Béziers! Il 31/10 dalle 18.00 alle 19.00, venite a scoprire l’accattivante messa in scena di un album di streghe. Uno spettacolo magico e adatto a tutte le famiglie. Per l’ingresso è necessaria la prenotazione. Brividi e risate garantiti!

Espanol :

¡Sumérjase en el hechizante mundo de Halloween en Cazouls-lès-Béziers! El 31/10 de 18:00 a 19:00, venga a descubrir la cautivadora puesta en escena de un álbum de brujas. Un espectáculo mágico, familiar y para todos los públicos. Se requiere reserva previa. ¡Suspense y risas garantizadas!

