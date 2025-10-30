Spectacle d’Halloween Même pas Peur Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-30 17:30:00

Tu as la frousse des secousses ? La frayeur en autocuiseur ? Pour ressentir la joie de l’effroi, viens découvrir le spectacle “Même pas peur” à la médiathèque de Saint-Aubin, le jeudi 30 octobre à 17h30.

Des histoires qui swinguent sur la guitare, des mots contés à écouter, un kamishibaï plein de gouaille… Laisse-toi embarquer dans un moment à la fois drôle et frissonnant, où la peur devient un jeu.

Un spectacle rigolo sur la peur, à vivre en famille dès 3 ans. L’entrée est gratuite, alors prépare-toi à trembler… de rire ! .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

English : Spectacle d’Halloween Même pas Peur

Stories that swing on the guitar, storytelling words to listen to, a kamishibaï full of mischief. A fun show about fear, for families aged 3 and up

German : Spectacle d’Halloween Même pas Peur

Geschichten, die auf der Gitarre swingen, erzählte Worte zum Zuhören, ein Kamishibai voller Schmäh. Ein lustiges Spektakel über die Angst, das die ganze Familie ab 3 Jahren erleben kann

Italiano :

Storie dondolanti con la chitarra, parole da ascoltare, un kamishibai pieno di guai. Uno spettacolo divertente sulla paura, per tutta la famiglia dai 3 anni in su

Espanol :

Cuentos que se balancean con la guitarra, palabras que se cuentan para escuchar, un kamishibai lleno de travesuras. Un divertido espectáculo sobre el miedo, para toda la familia a partir de 3 años

