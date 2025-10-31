Spectacle d’Halloween Vesoul
Spectacle d’Halloween Vesoul vendredi 31 octobre 2025.
Spectacle d’Halloween
58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
2025-10-31
La Maison du Tourisme vous invite à fêter Halloween avec un spectacle terriblement amusant intitulé Diableries et autres monstres , animé par Franck Meinen.
Ce spectacle, destiné aux enfants à partir de 5 ans, promet une après-midi pleine de frissons et de rires, dans une ambiance conviviale et festive.
Jeudi 31 octobre à 15h
Chapelle de l’Hôtel de Ville de Vesoul 58, rue Paul Morel
À la fin du spectacle, un goûter sera offert à tous les participants pour prolonger la magie d’Halloween.
️ Entrée gratuite
⚠️ Inscription obligatoire auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul
03 84 76 07 82
service.tourisme@vesoul.fr .
58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté service.tourisme@vesoul.fr
