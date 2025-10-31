Spectacle d’Halloween Vesoul

Spectacle d’Halloween Vesoul vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle d’Halloween

58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

La Maison du Tourisme vous invite à fêter Halloween avec un spectacle terriblement amusant intitulé Diableries et autres monstres , animé par Franck Meinen.

Ce spectacle, destiné aux enfants à partir de 5 ans, promet une après-midi pleine de frissons et de rires, dans une ambiance conviviale et festive.

Jeudi 31 octobre à 15h

Chapelle de l’Hôtel de Ville de Vesoul 58, rue Paul Morel

À la fin du spectacle, un goûter sera offert à tous les participants pour prolonger la magie d’Halloween.

️ Entrée gratuite

⚠️ Inscription obligatoire auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul

03 84 76 07 82

service.tourisme@vesoul.fr .

58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté service.tourisme@vesoul.fr

English : Spectacle d’Halloween

German : Spectacle d’Halloween

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle d’Halloween Vesoul a été mis à jour le 2025-10-11 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL