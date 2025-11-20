Spectacle Dhi Dhi Teï Les Hybrides Dansants Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle Dhi Dhi Teï Les Hybrides Dansants

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le spectacle de danse Dhi Dhi Teï est un voyage chorégraphique qui s’installe en Inde. À chaque pas de danse la danseuse guide le spectateur, petit ou grand, à la découverte de ce pays ses odeurs, ses sons, ses musiques, ses paysages, sa faune, sa flore, ses objets, ses us et coutumes…

Les mouvements de danse indienne traditionnelle de style Bharata-Natyam sont le langage pratiqué lors ce voyage. L’immersion est totale grâce aux particularités de cette technique qui se compose de gestes de mains (mudras), de frappes virtuoses de pieds au sol (nrita) et d’expressivité du visage (Abhinaya).

Tout public dès 3 ans

Durée 35 min

Pour prolonger l’immersion en Inde, le spectacle sera précédé à 15h30 d’une conférence Les indiennes, un tissu révolutionnaire animée par Mathilde Humbert. Entrée gratuite .

