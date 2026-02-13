Spectacle d’hiver, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Spectacle d’hiver Samedi 21 février, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Spectacle de danse proposé par l’association Soleil Dansant. Soirée Danse