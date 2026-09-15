Spectacle d’Hugo le Van Le Petit Kursaal Besançon
mercredi 14 avril 2027 · Le Petit Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Spectacle d’Hugo le Van
Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 20:00:00
fin : 2027-04-14
Date(s) :
2027-04-14
Hugo Le Van, 22 ans, c’est la génération qui n’attend pas qu’on lui donne la parole — il la prend, micro allumé, sans filtre et sans permission. Révélé au grand public après des passages remarqué dans le Roast du Djadel Show, où dans ses chroniques de La Riposte chez radio Nova, il a transformé de simples séquences en moment viral. Hugo impose déjà une signature : un humour frontal, cru, parfois borderline, mais toujours assumé. Là où certains testent les limites, lui les traverse en courant. .
Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle d’Hugo le Van
L’événement Spectacle d’Hugo le Van Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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