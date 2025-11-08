Spectacle d’humoristes Stand Up Salle des trois coups derrière de l’Eglise Gerbéviller
Dose de rire assurée avec Adrien Montowski, Sylvain Fergot et Romain Barreda. À partir de 16 ans.
Prévente 5€; Sur place 8€ . Règlements en espèces ou en carte bancaire.
Réservation en mairie au 03 83 42 70 33Tout public
English :
A dose of laughter guaranteed with Adrien Montowski, Sylvain Fergot and Romain Barreda. Ages 16 and up.
Pre-sale 5?; On-site 8? Payment by cash or credit card.
Reservations at town hall 03 83 42 70 33
German :
Eine garantierte Lachdosis mit Adrien Montowski, Sylvain Fergot und Romain Barreda. Ab 16 Jahren.
Vorverkauf 5?; Vor Ort 8? Zahlung in bar oder mit Kreditkarte.
Reservierung im Rathaus unter 03 83 42 70 33
Italiano :
Una dose di risate garantita con Adrien Montowski, Sylvain Fergot e Romain Barreda. Dai 16 anni in su.
Prevendita 5 euro; sul posto 8 euro. Pagamento in contanti o con carta di credito.
Prenotazioni presso il Municipio al numero 03 83 42 70 33
Espanol :
Una dosis de risa garantizada con Adrien Montowski, Sylvain Fergot y Romain Barreda. A partir de 16 años.
Venta anticipada: 5 euros; in situ: 8 euros. Pago en efectivo o con tarjeta de crédito.
Reservas en el Ayuntamiento, teléfono 03 83 42 70 33
