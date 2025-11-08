Spectacle d’humoristes Stand Up Salle des trois coups derrière de l’Eglise Gerbéviller

Spectacle d’humoristes Stand Up Salle des trois coups derrière de l’Eglise Gerbéviller samedi 8 novembre 2025.

Spectacle d’humoristes Stand Up

Salle des trois coups derrière de l’Eglise Place Charles Vanat Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Dose de rire assurée avec Adrien Montowski, Sylvain Fergot et Romain Barreda. À partir de 16 ans.

Prévente 5€; Sur place 8€ . Règlements en espèces ou en carte bancaire.

Réservation en mairie au 03 83 42 70 33Tout public

Salle des trois coups derrière de l’Eglise Place Charles Vanat Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 70 33

English :

A dose of laughter guaranteed with Adrien Montowski, Sylvain Fergot and Romain Barreda. Ages 16 and up.

Pre-sale 5?; On-site 8? Payment by cash or credit card.

Reservations at town hall 03 83 42 70 33

German :

Eine garantierte Lachdosis mit Adrien Montowski, Sylvain Fergot und Romain Barreda. Ab 16 Jahren.

Vorverkauf 5?; Vor Ort 8? Zahlung in bar oder mit Kreditkarte.

Reservierung im Rathaus unter 03 83 42 70 33

Italiano :

Una dose di risate garantita con Adrien Montowski, Sylvain Fergot e Romain Barreda. Dai 16 anni in su.

Prevendita 5 euro; sul posto 8 euro. Pagamento in contanti o con carta di credito.

Prenotazioni presso il Municipio al numero 03 83 42 70 33

Espanol :

Una dosis de risa garantizada con Adrien Montowski, Sylvain Fergot y Romain Barreda. A partir de 16 años.

Venta anticipada: 5 euros; in situ: 8 euros. Pago en efectivo o con tarjeta de crédito.

Reservas en el Ayuntamiento, teléfono 03 83 42 70 33

