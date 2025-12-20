SPECTACLE D’HUMOUR À LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE Port-Vendres

SPECTACLE D’HUMOUR À LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE

26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

HUMOUR Spectacle de et par Jean-Jacques VANIER. Dans ce spectacle vous rencontrerez des gardiennes de moutons et la maman du petit Marcel, Guillaume un copain d’enfance, Yvette Horner, la lampe de poche du grenier de ma grand-mère, les bougies du poêlon à fondue savoyarde du père de Guillaume, les tables de multiplication, un chauffeur de bus, le bus… et bien d’autres choses encore..

26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57

English:

HUMOR Show by and about Jean-Jacques VANIER. In this show, you’ll meet sheep herders and little Marcel’s mom, Guillaume, a childhood friend, Yvette Horner, the flashlight in my grandmother’s attic, the candles in Guillaume’s father’s Savoyard fondue pan, the multiplication tables, a bus driver, the bus… and much, much more…

