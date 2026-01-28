Spectacle d’humour au profit de Sophie et Yuna Maison du Peuple Gardanne

Spectacle d’humour au profit de Sophie et Yuna

Samedi 21 février 2026 de 21h à 23h. Maison du Peuple 92, avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Un spectacle caritatif est organisé au profit d’une maman atteinte d’un cancer incurable et de sa petite fille, également touchée par la maladie.

L’intégralité des recettes sera reversée à la cagnotte créée par une maman de l’école Veline, afin de réaliser leur rêve organiser un voyage à Disneyland Paris pour offrir à cette petite fille des souvenirs magiques et inoubliables avec sa maman.



Sur scène, Lolo Sainclar, Kamel et Charlèss se produiront bénévolement pour soutenir cette initiative solidaire.



Cette maman est accompagnée depuis 7 ans par les infirmières de l’AGIL, qui assurent également la gestion de la billetterie, mise en ligne via HelloAsso.



Réservation

https://www.helloasso.com/associations/association-gardannaise-des-infirmieres-liberales/evenements/spectacle-d-humour-au-profit-de-sophie-et-yuna .

Maison du Peuple 92, avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A charity show is organized for the benefit of a mother suffering from incurable cancer and her granddaughter, also affected by the disease.

L’événement Spectacle d’humour au profit de Sophie et Yuna Gardanne a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Gardanne