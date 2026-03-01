Spectacle d’humour Bliz Stand Up Les filles du bord de mer Trévou-Tréguignec

Spectacle d’humour Bliz Stand Up

Les filles du bord de mer 50 rue du Royau Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:30:00

2026-03-14

Le Bliz est de retour aux Filles du bord de mer à Trévou-Tréguignec! Un spectacle avec 4 humoristes aux univers différents qui vous feront passer une soirée drôle et conviviale. Avec Poulet de Feu, Adrien Audo, Nora Jokes, Balle de Flipper et Suzy Dupin. .

