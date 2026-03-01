Spectacle d’humour Bliz Stand Up Les filles du bord de mer Trévou-Tréguignec
Spectacle d’humour Bliz Stand Up Les filles du bord de mer Trévou-Tréguignec samedi 14 mars 2026.
Spectacle d’humour Bliz Stand Up
Les filles du bord de mer 50 rue du Royau Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 22:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Le Bliz est de retour aux Filles du bord de mer à Trévou-Tréguignec! Un spectacle avec 4 humoristes aux univers différents qui vous feront passer une soirée drôle et conviviale. Avec Poulet de Feu, Adrien Audo, Nora Jokes, Balle de Flipper et Suzy Dupin. .
Les filles du bord de mer 50 rue du Royau Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle d’humour Bliz Stand Up Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose