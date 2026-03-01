Spectacle d’humour La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer

Spectacle d’humour

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Bonjour à tous !

Venez rire au stand up du Comédie club de Monsieur Moustache et Chloé Fortin.

Entrée libre, gratuite et sans réservation, possibilité de manger (planches apéritives, assiettes de fruits de mer, tartiflette, croque monsieur, frites…) ou juste boire un coup .

Pour tout renseignement 06.11.33.35.13 ou 09.83.68.82.86. .

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 11 33 35 13 lacocottenormande50@gmail.com

