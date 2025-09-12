Spectacle d’humour Daniel Camus, « Happy Hour » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Un bar c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de gens qui se retrouvent au même endroit mais qui devraient ne jamais se croiser. Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens différents des alcooliques, des excentriques, des altruistes, des marrants, des suicidaires et des allumés en tout genre. Tout ça parfois dans la même journée, voire dans la même personne ! A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ? Non, non, il travaillait juste dans un bar, son bar. Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel prend les commandes et vous entraine tournées après tournées dans un univers riche de rencontres et de diversité.

C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse de son théâtre ! Et oui Happy Hour oblige ! .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

