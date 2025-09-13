Spectacle d’humour d’Harold Barbé Amboise

Spectacle d’humour d’Harold Barbé Amboise samedi 25 avril 2026.

Spectacle d’humour d’Harold Barbé

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 21:40:00

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 avril 2026, Harold Barbé vous propose son spectacle d’humour « Relax Max ».

Dans son spectacle, Harold revendique la joie d’être triste, nous raconte l’enfer des sorties scolaires, et nous dévoile que la déception commence toujours par un clin d’œil. Mais au fond, une seule question demeure où est Max ? Et, surtout, où est l’anxiolytique ?

Tout public. 19 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

English :

On Saturday, April 25, 2026, Harold Barbé presents his comedy show « Relax Max ».

German :

Am Samstag, den 25. April 2026, bietet Harold Barbé seine Comedy-Show « Relax Max » an.

Italiano :

Sabato 25 aprile 2026, Harold Barbé vi porta il suo spettacolo comico « Relax Max ».

Espanol :

El sábado 25 de abril de 2026, Harold Barbé te trae su espectáculo cómico « Relax Max ».

L’événement Spectacle d’humour d’Harold Barbé Amboise a été mis à jour le 2025-09-13 par OFFICE AMBOISE