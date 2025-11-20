Spectacle d’humour Elena Nagapetyan Ça valait le coup

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Tout public

Avec humour et authenticité, elle partage son histoire, ses choix et sa liberté de vivre comme elle l’entend. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle d’humour Elena Nagapetyan Ça valait le coup Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne