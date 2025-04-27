Spectacle d’Humour Elodie Poux Le Syndrome du papillon Chartres

Spectacle d’Humour Elodie Poux Le Syndrome du papillon Chartres samedi 21 février 2026.

Spectacle d’Humour Elodie Poux Le Syndrome du papillon

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se raconte, vous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour votre plus grand bonheur…

De la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises. Un spectacle à découvrir. 39 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

From the playground to the stage, from chrysalis to butterfly, Élodie tells her story, telling you how the stage has changed her life, in energetic stand-up, but always accompanied by a bevy of more or less ravaged characters, for your delight…

German :

Vom Schulhof auf die Bühne, von der Chrysalide zum Schmetterling, Élodie erzählt sich und Ihnen, wie die Bühne ihr Leben verändert hat, in einem energischen Stand-up, aber immer begleitet von einer Schar mehr oder weniger verwüsteter Charaktere, zu Ihrem größten Vergnügen…

Italiano :

Dal parco giochi al palcoscenico, da crisalide a farfalla, Élodie si racconta, raccontando come il palcoscenico le ha cambiato la vita, in un energico stand-up, ma sempre accompagnata da una schiera di personaggi più o meno sgangherati, per la vostra gioia…

Espanol :

Del patio de recreo al escenario, de la crisálida a la mariposa, Élodie cuenta su historia, le cuenta cómo el escenario ha cambiado su vida, en enérgico stand-up, pero siempre acompañada de un grupo de personajes más o menos desmelenados, para su deleite…

L’événement Spectacle d’Humour Elodie Poux Le Syndrome du papillon Chartres a été mis à jour le 2025-07-30 par OT CHARTRES