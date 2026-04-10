Vitré

Spectacle d’humour et de magie

63 Rue d’Ernée Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’association Syndrome de Pierpont de Dorine organise le samedi 10 octobre 2026 à partir de 19 h, un repas spectacle José de la Couarie et son stagiaire Bryan (humour). Seconde partie magie avec Magilda et Lydia (illusions et magie).

Repas (apéritif, entrée, vins, tartiflette, dessert)

Tarif 35 €

Réservations au 06 14 69 83 54 ou au 02 99 75 34 52 .

63 Rue d’Ernée Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 69 83 53

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English :

L’événement Spectacle d’humour et de magie Vitré a été mis à jour le 2026-04-10 par OT VITRE