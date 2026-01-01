SPECTACLE D’HUMOUR MARCUS Salle des fêtes La Charité-sur-Loire
SPECTACLE D’HUMOUR MARCUS
Salle des fêtes 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
Venez partager un bon moment avec Marcus qui vous propose un cocktail d’humour noir, grinçant voire décapant !
Ce spectacle est offert par la municipalité de La Charité aux jeunes charitois de 16 à 25 ans !
Tarif préférentiel de 5 € pour les jeunes non charitois de 16 25 ans, demandeurs d’emploi et étudiants,.
Tout public 10 €
Réservez vos places par téléphone au 03 86 70 16 12 ou à l’accueil de la mairie. Règlement par chèque ou espèces. .
Salle des fêtes 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 16 12
