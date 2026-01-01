SPECTACLE D’HUMOUR MARCUS Salle des fêtes La Charité-sur-Loire

SPECTACLE D’HUMOUR MARCUS

Salle des fêtes 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Venez partager un bon moment avec Marcus qui vous propose un cocktail d’humour noir, grinçant voire décapant !

Ce spectacle est offert par la municipalité de La Charité aux jeunes charitois de 16 à 25 ans !

Tarif préférentiel de 5 € pour les jeunes non charitois de 16 25 ans, demandeurs d’emploi et étudiants,.

Tout public 10 €

Réservez vos places par téléphone au 03 86 70 16 12 ou à l’accueil de la mairie. Règlement par chèque ou espèces. .

Salle des fêtes 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 16 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SPECTACLE D’HUMOUR MARCUS

L’événement SPECTACLE D’HUMOUR MARCUS La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-08 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)