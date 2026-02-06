Spectacle d’humour | Michel Lajarretie Place du Groupe Loiseau Prigonrieux

Spectacle d’humour | Michel Lajarretie

Place du Groupe Loiseau Centre socio culturel Prigonrieux Prigonrieux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Venez découvrir le spectacle d’humour de Michel Lajarretie !

Organisé par Prigonrieux Animations

Sur réservation. .

Place du Groupe Loiseau Centre socio culturel Prigonrieux Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 81 80 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle d’humour | Michel Lajarretie Prigonrieux a été mis à jour le 2026-02-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides