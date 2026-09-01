Spectacle d’humour : Monsieur Moustache à l’hôtel des falaises Hotel des falaises Jullouville
samedi 26 septembre 2026 · Hotel des falaises · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Spectacle d’humour : Monsieur Moustache à l’hôtel des falaises
Hotel des falaises 45 Avenue Vauban Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le boulanger humoriste de Carolles, Monsieur Moustache revient pour un spectacle combinant humour et terroir, plein d’autodérision et de nostalgie sur la vie dans la Manche. Rivalité Normandie-Bretagne, querelle de clocher, etc. Préparez-vous à rire ! En deuxième partie de soirée aura lieu un quizz sur Jullouville et la Normandie avec des lots à gagner ! .
Hotel des falaises 45 Avenue Vauban Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com
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English : Spectacle d’humour : Monsieur Moustache à l’hôtel des falaises
L’événement Spectacle d’humour : Monsieur Moustache à l’hôtel des falaises Jullouville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer
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