Spectacle d’humour : Monsieur Moustache à l’hôtel des falaises Hotel des falaises Jullouville

Informations pratiques

Jullouville

Spectacle d’humour : Monsieur Moustache à l’hôtel des falaises

Hotel des falaises 45 Avenue Vauban Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le boulanger humoriste de Carolles, Monsieur Moustache revient pour un spectacle combinant humour et terroir, plein d’autodérision et de nostalgie sur la vie dans la Manche. Rivalité Normandie-Bretagne, querelle de clocher, etc. Préparez-vous à rire ! En deuxième partie de soirée aura lieu un quizz sur Jullouville et la Normandie avec des lots à gagner ! .

Hotel des falaises 45 Avenue Vauban Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

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English : Spectacle d’humour : Monsieur Moustache à l’hôtel des falaises

L’événement Spectacle d’humour : Monsieur Moustache à l’hôtel des falaises Jullouville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer