Spectacle d’humour Thomas Poitevin

Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Seul en scène I Humour I Dès 12 ans

Nouveau spectacle seul-en-scène de Thomas Poitevin, à découvrir absolument !

Billetterie en ligne.

Tout le programme de la saison sur https://www.auray.fr/culture-loisirs/centre-culturel-athena/saison-2025-2026 .

Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle d’humour Thomas Poitevin La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon