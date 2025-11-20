Spectacle d’humour Thomas Poitevin La Trinité-sur-Mer
Spectacle d’humour Thomas Poitevin
Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer Morbihan
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Seul en scène I Humour I Dès 12 ans
Nouveau spectacle seul-en-scène de Thomas Poitevin, à découvrir absolument !
Billetterie en ligne.
Tout le programme de la saison sur https://www.auray.fr/culture-loisirs/centre-culturel-athena/saison-2025-2026 .
Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
