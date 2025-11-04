Spectacle d’humour True Story Sélestat

Spectacle d’humour True Story Sélestat mardi 4 novembre 2025.

Spectacle d’humour True Story

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

L’hilarante histoire d’un parcours atypique, contée avec un humour décapant !

Né Innocent à Kigali en 1983 et baptisé Jean-Paul par un couple de lesbiennes quinquagénaires qui l’adopte un an plus tard, Inno JP a une histoire qu’il serait improbable d’inventer.

Dans True story, il raconte son enfance dans un milieu très monochrome, quand il était son seul ami noir , son inclinaison pathologique au retard (qui n’est pas de nature à torpiller les clichés) et pourquoi son derrière ressemble aujourd’hui à une ville indienne.

Grâce à sa qualité d’écriture rare et son aisance rythmique, Inno JP a conquis son monde lors de la première édition de Découv’rire . Avec son humour irrésistible à déboulonner des statues, il poursuit son entreprise de déconstruction de nos fâcheux réflexes néocolonialistes, avec un air de ne pas y toucher. .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

English :

The hilarious story of an atypical career, told with a wicked sense of humor!

German :

Die urkomische Geschichte eines atypischen Werdegangs, erzählt mit viel Humor!

Italiano :

L’esilarante storia di una carriera atipica, raccontata con un senso dell’umorismo malvagio!

Espanol :

La hilarante historia de una carrera atípica, contada con un perverso sentido del humor

