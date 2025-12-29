Spectacle d’humour Vers l’infini (mais pas au-délà) COMPLET Vitré

Spectacle d’humour Vers l’infini (mais pas au-délà) COMPLET

2 rue de Strasbourg Vitré

2026-03-19 20:30:00

2026-03-19

2026-03-19

Spectacle d’humour Vers l’infini (mais pas au-delà…) avec Guillaume Meurice et Eric Lagadec à la salle le Théâtre de Vitré, le jeudi 19 mars 2026 à 20h30.

Deux choses sont infinies l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert Einstein.

Éric Lagadec (astrophysicien) et Guillaume Meurice (spécialiste autoproclamé de la connerie) nous proposent un voyage à travers ces deux infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, Éric Ciotti, des milliardaires qui conduisent dans l’espace et de la matière grise ou noire. On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’à l’infini… Mais pas au-delà…

Durée 1h30

Pour tous dès 12 ans

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

