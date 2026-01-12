Spectacle d’hypnose avec Romain FRASI Saint-Pompain
Spectacle d’hypnose avec Romain FRASI
Salle des fêtes Saint-Pompain Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-07
2026-02-07
La Sep démarre l’année sous le signe de l’hypnose alors réservez dès maintenant votre samedi 7 février et prenez vos places.
6€ pour les moins de 12 ans de 12 ans et plus 12€
Renseignements au 06 83 81 02 94 ou sep.lesperances@gmail.com .
Salle des fêtes Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 02 94 sep.lesperance@gmail.com
