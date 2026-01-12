Spectacle d’hypnose avec Romain FRASI

Salle des fêtes Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La Sep démarre l’année sous le signe de l’hypnose alors réservez dès maintenant votre samedi 7 février et prenez vos places.

6€ pour les moins de 12 ans de 12 ans et plus 12€

Renseignements au 06 83 81 02 94 ou sep.lesperances@gmail.com .

Salle des fêtes Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 02 94 sep.lesperance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle d’hypnose avec Romain FRASI

L’événement Spectacle d’hypnose avec Romain FRASI Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-01-11 par CC Val de Gâtine