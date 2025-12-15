Spectacle d’Hypnose Bracquetuit
Spectacle d’Hypnose Bracquetuit vendredi 30 janvier 2026.
Spectacle d’Hypnose
Salle des Fêtes Bracquetuit Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle !
Un véritable hypnotiseur, maîtrisant l’art de la suggestion et du spectacle, vous entraîne dans un univers fascinant où l’imaginaire devient réalité.
✨ Au programme
• Des démonstrations spectaculaires d’hypnose en direct
• Des volontaires choisis dans le public
• Des expériences drôles, étonnantes et totalement bienveillantes
• Un show interactif mêlant humour, mystère et émotions
Que vous participiez sur scène ou que vous regardiez depuis la salle, vous vivrez un moment unique, où l’incroyable devient possible ! .
Salle des Fêtes Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 88 64 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle d’Hypnose
L’événement Spectacle d’Hypnose Bracquetuit a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Terroir de Caux