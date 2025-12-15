Spectacle d’Hypnose Bracquetuit

Spectacle d’Hypnose

Salle des Fêtes Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle !

Un véritable hypnotiseur, maîtrisant l’art de la suggestion et du spectacle, vous entraîne dans un univers fascinant où l’imaginaire devient réalité.

✨ Au programme

• Des démonstrations spectaculaires d’hypnose en direct

• Des volontaires choisis dans le public

• Des expériences drôles, étonnantes et totalement bienveillantes

• Un show interactif mêlant humour, mystère et émotions

Que vous participiez sur scène ou que vous regardiez depuis la salle, vous vivrez un moment unique, où l’incroyable devient possible ! .

Salle des Fêtes Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 88 64 92

