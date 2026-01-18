Spectacle d’hypnose Clessé
Spectacle d’hypnose Clessé samedi 31 janvier 2026.
Spectacle d’hypnose
Espace Carmin Clessé Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Prêts pour une expérience captivante qui éveillera votre imagination et stimulera vos sens ?
Embarquez pour un Voyage en Hypnosie avec les talentueux Benjamin Alain et Adrien Perrot, où les limites de la réalité et de l’illusion se fondent en une expérience immersive unique.
Venez vivre un spectacle d’hypnose comme jamais auparavant ! C’est une occasion de participer activement et de découvrir la magie de votre propre esprit. .
Espace Carmin Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 54 34 95 hypnoprod79@gmail.com
