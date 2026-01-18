Spectacle d’hypnose

Espace Carmin Clessé Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Prêts pour une expérience captivante qui éveillera votre imagination et stimulera vos sens ?

Embarquez pour un Voyage en Hypnosie avec les talentueux Benjamin Alain et Adrien Perrot, où les limites de la réalité et de l’illusion se fondent en une expérience immersive unique.

Venez vivre un spectacle d’hypnose comme jamais auparavant ! C’est une occasion de participer activement et de découvrir la magie de votre propre esprit. .

Espace Carmin Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 54 34 95 hypnoprod79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle d’hypnose

L’événement Spectacle d’hypnose Clessé a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Bocage Bressuirais