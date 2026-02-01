Spectacle d’hypnose DEEPNOTIK Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay

Spectacle d’hypnose DEEPNOTIK

Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Moins de 10 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez découvrir le monde fascinant de l’hypnose sous un nouveau jour, avec un spectacle par DEEPNOTIK le 28 février au Centre Pierre Cardinal du Puy-en-Velay dès 19h30, avec des explications sur ce que c’est réellement, ce que l’on vit…

.

Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 52 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the fascinating world of hypnosis in a new light, with a show by DEEPNOTIK on February 28 at the Centre Pierre Cardinal in Le Puy-en-Velay, starting at 7.30pm, with explanations of what it really is, what you experience…

L’événement Spectacle d’hypnose DEEPNOTIK Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay