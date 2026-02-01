Spectacle d’hypnose DEEPNOTIK Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay
Spectacle d’hypnose DEEPNOTIK
Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Moins de 10 ans.
Début : 2026-02-28 19:30:00
Venez découvrir le monde fascinant de l’hypnose sous un nouveau jour, avec un spectacle par DEEPNOTIK le 28 février au Centre Pierre Cardinal du Puy-en-Velay dès 19h30, avec des explications sur ce que c’est réellement, ce que l’on vit…
Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 52 40
English :
Come and discover the fascinating world of hypnosis in a new light, with a show by DEEPNOTIK on February 28 at the Centre Pierre Cardinal in Le Puy-en-Velay, starting at 7.30pm, with explanations of what it really is, what you experience…
