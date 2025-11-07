SPECTACLE D’HYPNOSE EN DUO Rodez

SPECTACLE D’HYPNOSE EN DUO Rodez vendredi 7 novembre 2025.

SPECTACLE D’HYPNOSE EN DUO

Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Entrez dans un monde où l’hypnose ouvre les frontières du réel.

Deux forces opposées le masculin et le féminin qui s’unissent pour franchir la VIIᵉ porte celle des sensations, de l’invisible, de ce qui ne se voit qu’en fermant les yeux.

Ce spectacle hors du commun, à la fois fascinant, interactif et accessible à tous, invite le public à vivre une véritable aventure de l’esprit, entre rire, émotions et découverte de soi. 18 .

Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Enter a world where hypnosis opens up the boundaries of reality.

German :

Betreten Sie eine Welt, in der die Hypnose die Grenzen der Realität öffnet.

Italiano :

Entrate in un mondo in cui l’ipnosi apre i confini della realtà.

Espanol :

Entre en un mundo donde la hipnosis abre los límites de la realidad.

L’événement SPECTACLE D’HYPNOSE EN DUO Rodez a été mis à jour le 2025-10-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)