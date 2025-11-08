Spectacle d’hypnose et bal Hexagone Autun

Spectacle d’hypnose et bal

Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

L’association Un But pour Logan , organise un spectacle d’hypnose avec le mentaliste, hypnotiseur Reivilo, suivi d’un bal animé par Music Event, avec un dress code qui sera en blanc avec une touche de bleu.

Les portes ouvriront à 18h30, avec la possibilité de se restaurer sur place.

Un But pour Logan est une association à but non lucratif qui a pour objectif de sensibiliser les parents au don d’organes chez les enfants. .

Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 06 95 59 sandrine.berrard@yahoo.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle d’hypnose et bal Autun a été mis à jour le 2025-10-15 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II