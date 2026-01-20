Spectacle d’hypnose et de mentalisme par Fergus La Roche Teloché

Spectacle d’hypnose et de mentalisme par Fergus

Teloché Sarthe

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

2026-03-13

Spectacle de Fergus, hypnose et mentalisme, le vendredi 13 mars à 21h. Restauration possible dès 19h30

Fergus n’est pas qu’un hypnotiseur, c’est un véritable explorateur de l’esprit humain et un maître du show.

Mayennais d’origine, personne n’est parfait, sa jeunesse est vouée à faire rire ses camarades de classe, sans l’oeil bienveillant des professeurs !

Il comprend vite qu’il peut gagner sa vie ainsi.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’événementiel, l’audiovisuel et le spectacle, cet artiste écume la région parisienne avant de s’expatrier en Sarthe. Grand bien lui fasse !

Un soir de pluie et de brouillard, il partage la scène avec un hypnotiseur de spectacle, …une véritable révélation s’installe Fergus est né !

Son sens aigu du spectacle et sa sensibilité lui permette de lire les gens avec une intuition naturelle pour guider son public avec bienveillance et humour, tout en maintenant une force de travail et d’apprentissage permanents de vie artistique. Chaque personne invitée sur scène vit l’hypnose comme une belle, étonnante et enrichissante expérience.

Le ridicule n’est pas sa marchandise. Fergus a tourné dans de nombreuses prestations privées et d’entreprises, ainsi que sur des scènes de stand up. Un Spectacle familiale bouleversant nos croyances et l’imaginable.

A partir de 10 ans

Buvette sur place

Restauration possible sur place dès 19h30. .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

English :

Fergus show, hypnosis and mentalism, Friday March 13 at 9pm. Catering available from 7.30pm

