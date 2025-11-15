Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle d’hypnose place Bugeau Fouras

Spectacle d’hypnose place Bugeau Fouras samedi 15 novembre 2025.

Spectacle d’hypnose

place Bugeau Casino JOA Fouras Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

L’association Presqu’île en Folie vous propose le spectacle Voyage en hypnosie au profit du Téléthon.
place Bugeau Casino JOA Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 81 73 04 

English : Hypnosis show

The Presqu’île en Folie association presents the show ‘Voyage en hypnosie’ in aid of the Telethon.

German : Hypnoseshow

Der Verein Presqu’île en Folie präsentiert Ihnen die Show „Voyage en hypnosie” zugunsten des Telethons.

Italiano :

L’associazione Presqu’île en Folie mette in scena uno spettacolo intitolato Voyage en hypnosie a favore di Telethon.

Espanol :

La asociación Presqu’île en Folie organiza un espectáculo titulado Voyage en hypnosie a beneficio del Teletón.

