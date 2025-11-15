Spectacle d’hypnose place Bugeau Fouras
Spectacle d’hypnose place Bugeau Fouras samedi 15 novembre 2025.
Spectacle d’hypnose
place Bugeau Casino JOA Fouras Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’association Presqu’île en Folie vous propose le spectacle Voyage en hypnosie au profit du Téléthon.
.
place Bugeau Casino JOA Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 81 73 04
English : Hypnosis show
The Presqu’île en Folie association presents the show ‘Voyage en hypnosie’ in aid of the Telethon.
German : Hypnoseshow
Der Verein Presqu’île en Folie präsentiert Ihnen die Show „Voyage en hypnosie” zugunsten des Telethons.
Italiano :
L’associazione Presqu’île en Folie mette in scena uno spettacolo intitolato Voyage en hypnosie a favore di Telethon.
Espanol :
La asociación Presqu’île en Folie organiza un espectáculo titulado Voyage en hypnosie a beneficio del Teletón.
L’événement Spectacle d’hypnose Fouras a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan