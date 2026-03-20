Spectacle d’hypnose Intimement moi

965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Spectacle d’hypnose Intimement moi par Power off Hypnose

Plongez dans un univers où l’hypnose devient poésie, confidence, et magie partagée. 2 heures de spectacle. Un show unique, sensible et profondément humain, où chaque spectateur devient acteur d’une expérience intime et collective à la fois.

Spectacle d’hypnose Intimement moi par Power off Hypnose

Plongez dans un univers où l’hypnose devient poésie, confidence, et magie partagée. 2 heures de spectacle. Un show unique, sensible et profondément humain, où chaque spectateur devient acteur d’une expérience intime et collective à la fois. Soyez curieux et venez vivre l’expérience !

La billetterie est ouverte https://www.helloasso.com/associations/liberte-fm/evenements/power-off

de 15 à 20€ .

965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 12 88 66

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English : Spectacle d’hypnose Intimement moi

Hypnosis show Intimement moi by Power off Hypnose

Immerse yourself in a world where hypnosis becomes poetry, confidence and shared magic. a 2-hour show. A unique, sensitive and deeply human show, where each spectator becomes an actor in an intimate and collective experience.

L’événement Spectacle d’hypnose Intimement moi Ribérac a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne