Spectacle d’hypnose Rue de Lauzières Nieul-sur-Mer

Spectacle d’hypnose

Rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Dans Voyage en hypnosie , Adrien et Benjamin ont pour objectif de faire découvrir l’hypnose. Le tout de manière ludique, bienveillante, et surtout… en rigolant beaucoup !



La recette sera reversée au Téléthon

.

English : Hypnosis show

In Voyage en hypnosie , Adrien and Benjamin aim to introduce people to hypnosis. And they do it in a fun, caring and, above all, funny way!



All proceeds will be donated to the Telethon

