Spectacle d’hypnose Rue de Lauzières Nieul-sur-Mer
Rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Dans Voyage en hypnosie , Adrien et Benjamin ont pour objectif de faire découvrir l’hypnose. Le tout de manière ludique, bienveillante, et surtout… en rigolant beaucoup !
La recette sera reversée au Téléthon
Rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Hypnosis show
In Voyage en hypnosie , Adrien and Benjamin aim to introduce people to hypnosis. And they do it in a fun, caring and, above all, funny way!
All proceeds will be donated to the Telethon
