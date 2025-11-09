Spectacle d’hypnose Salle de théâtre Saint-Christophe-en-Brionnais

Spectacle d’hypnose Salle de théâtre Saint-Christophe-en-Brionnais dimanche 9 novembre 2025.

Spectacle d’hypnose

Salle de théâtre Grande allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

2025-11-09

Le comité des fêtes vous propose une soirée hypnose avec Deepnotik, un voyage au cœur de l’inconscient, drôle, surprenant et inoubliable !

Buvette et tombola .

