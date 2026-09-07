Spectacle – Diagonale(s) Auditorium du CIM Bar-le-Duc
jeudi 21 janvier 2027 · Auditorium du CIM · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – Diagonale(s)
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-01-21 20:30:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Musique inouïe / HANATSUmiroir et Franck Vigroux / 45 min
Partout autour de nous, la musique nous accompagne jusqu’à parfois nous saturer. Franck Vigroux et l’Ensemble Hanatsumiroir nous invitent à faire une pause, à « laver » nos oreilles et à redécouvrir les sons autrement. À partir d’une création écrite sur le territoire, ils imaginent un concert qui nous emmène vers l’inouï : d’autres sensations, d’autres écoutes, peut-être même d’autres mondes. Un concert ? Oui. Mais peut-être un peu plus que ça.
En partenariat avec le CIM.Tout public
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Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Unheard Music / HANATSUmiroir and Franck Vigroux / 45 min
All around us, music accompanies us—sometimes to the point of overwhelming us. Franck Vigroux and the Hanatsumiroir Ensemble invite us to take a break, “cleanse” our ears, and rediscover sounds in a new way. Based on a work composed specifically for this region, they’ve created a concert that takes us toward the unheard: different sensations, different ways of listening, perhaps even different worlds. A concert? Yes. But perhaps a little more than that.
In partnership with the CIM.
L’événement Spectacle – Diagonale(s) Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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