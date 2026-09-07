Spectacle – Diagonale(s) Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – Diagonale(s)

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Musique inouïe / HANATSUmiroir et Franck Vigroux / 45 min

Partout autour de nous, la musique nous accompagne jusqu’à parfois nous saturer. Franck Vigroux et l’Ensemble Hanatsumiroir nous invitent à faire une pause, à « laver » nos oreilles et à redécouvrir les sons autrement. À partir d’une création écrite sur le territoire, ils imaginent un concert qui nous emmène vers l’inouï : d’autres sensations, d’autres écoutes, peut-être même d’autres mondes. Un concert ? Oui. Mais peut-être un peu plus que ça.

En partenariat avec le CIM.Tout public

0 .

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unheard Music / HANATSUmiroir and Franck Vigroux / 45 min

All around us, music accompanies us—sometimes to the point of overwhelming us. Franck Vigroux and the Hanatsumiroir Ensemble invite us to take a break, “cleanse” our ears, and rediscover sounds in a new way. Based on a work composed specifically for this region, they’ve created a concert that takes us toward the unheard: different sensations, different ways of listening, perhaps even different worlds. A concert? Yes. But perhaps a little more than that.

In partnership with the CIM.

L’événement Spectacle – Diagonale(s) Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE