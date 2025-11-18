Spectacle Dialogue avec ce qui se passe Nancy

Spectacle Dialogue avec ce qui se passe

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:20:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21

Comment appréhendons-nous le temps ? Le temps présent. Le temps qui passe. Le temps de l’Histoire aussi. Notre époque est en prise avec une multitude d’enjeux accélération généralisée, perspective d’une catastrophe environnementale à venir, certitude de vivre un tournant historique… Dans cette pièce écrite à plusieurs mains avec Nicolas Doutey, il est question d’improvisations sur scène. Adrien Béal, le metteur en scène explore et décortique nos comportements humains pour créer un théâtre de l’étonnement.

Une expérience à vivre entre comédien(ne)s, spectateurs et spectatrices qui pensent à plusieurs, en un même lieu et un même moment.Tout public

English :

How do we perceive time? Present time. The passing of time. And the time of history. Our era is grappling with a multitude of issues: general acceleration, the prospect of a future environmental catastrophe, the certainty of a historic turning point? This play, written in collaboration with Nicolas Doutey, is all about improvisation on stage. Director Adrien Béal explores and dissects our human behavior to create a theater of astonishment.

It’s an experience for actors, spectators and audience members, all thinking together, in the same place, at the same time.

German :

Wie begreifen wir die Zeit? Die gegenwärtige Zeit. Die Zeit, die vergeht. Auch die Zeit der Geschichte. Unsere Zeit ist mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert: allgemeine Beschleunigung, Aussicht auf eine bevorstehende Umweltkatastrophe, die Gewissheit, einen historischen Wendepunkt zu erleben? In diesem gemeinsam mit Nicolas Doutey geschriebenen Stück geht es um Improvisationen auf der Bühne. Adrien Béal, der Regisseur, erforscht und zerlegt unsere menschlichen Verhaltensweisen, um ein Theater des Erstaunens zu schaffen.

Eine Erfahrung zwischen Schauspielern, Zuschauern und Zuschauerinnen, die zu mehreren denken, am selben Ort und zur selben Zeit.

Italiano :

Come intendiamo il tempo? Tempo presente. Il tempo che passa. Anche il tempo storico. La nostra epoca è alle prese con una moltitudine di questioni: l’accelerazione generale, la prospettiva di una futura catastrofe ambientale, la certezza di una svolta storica? Questo spettacolo, scritto in collaborazione con Nicolas Doutey, è all’insegna dell’improvvisazione sul palcoscenico. Il regista Adrien Béal esplora e seziona il nostro comportamento umano per creare un teatro di stupore.

È un’esperienza per attori e spettatori, che pensano tutti insieme, nello stesso luogo e nello stesso momento.

Espanol :

¿Cómo entendemos el tiempo? El tiempo presente. El paso del tiempo. También el tiempo histórico. Nuestra época se enfrenta a multitud de cuestiones: la aceleración general, la perspectiva de una futura catástrofe medioambiental, la certeza de un giro histórico.. Esta obra, escrita en colaboración con Nicolas Doutey, se basa en la improvisación sobre el escenario. El director Adrien Béal explora y disecciona nuestro comportamiento humano para crear un teatro del asombro.

Es una experiencia para actores y espectadores, todos pensando juntos, en el mismo lugar, al mismo tiempo.

