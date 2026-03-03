SPECTACLE DIAZOTE + JAM UNE SOIRÉE DANSE À NE PAS MANQUER ! Coulounieix-Chamiers

SPECTACLE DIAZOTE + JAM UNE SOIRÉE DANSE À NE PAS MANQUER !

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

19h Découvrez Diazote , un spectacle de 35 minutes où la relation entre deux éléments s’éveille par la simplicité d’un premier pas. Une chorégraphie qui explore la connexion, la fluidité et l’émotion à travers le mouvement.

21h Proposition de jam de danse et improvisation qui vise à réunir des danseurs et danseuses de tous les styles de danse confondus et de tous les niveaux (pro et amateur) à partir de 14 ans. C’est une idée de dialoguer à travers le mouvement et l’espace. La jam commencera par un moment d’échauffement proposé par la compagnie et, ensuite, jam libre accompagnée de musique live ou de playlist (à définir). Il est possible d’arriver et de partir à tout moment et chaque personne est libre de participer ou de regarder, d’entrer et sortir de la jam. .

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine vinicius@ciekamamuta.com

