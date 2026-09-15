SPECTACLE : D’ICI LÀ Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

SPECTACLE : D’ICI LÀ

Salle Étoile de Jade Avenur Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Compagnie : Jusqu’à maintenant

Spectacle : D’ici là

La ville de Saint-Brevin vous invite à découvrir les spectacles et artistes programmés en 2026-2027.

Et puisque vous êtes présents, la compagnie « Jusqu’à maintenant » vous invite à : …

« Excusez-moi, vous auriez vu un garçon qui fait à peu près ma taille et qui a beaucoup de bouclettes ? »

D’ICI LÀ est un duo chorégraphique écrit avec les mots et la danse pour raconter l’histoire d’une rencontre.

Une fougueuse confidence dansée, un solo dansé à deux pour parler d’amour.

D’ICI LÀ nous confronte aux questions qui se posent quand l’amour entre en jeu, quand le couple prend vie.

D’ICI LÀ nous raconte simplement ces sentiments universels, parfois difficiles à révéler, souvent difficiles à cacher.

Une intimité offerte en partage, avec tendresse, humour et émotion.

Chorégraphie et interprétation : Stéphanie Gaillard et Maxime Herviou

Création musicale : Romain Dubois

Accompagnement à la production et diffusion : CURIOS

Durée : 25mn

Tout public dès 5 ans .

Salle Étoile de Jade Avenur Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement SPECTACLE : D’ICI LÀ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin