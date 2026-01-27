Spectacle Didou On n’est pas bien là ? Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Didou On n’est pas bien là ?

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 20:00:00

DIDOU, c’est son surnom… Son vrai nom est déjà pris par un tueur en série.

Il aurait aimé avoir un surnom plus charismatique et la virilité de Philippe Etchebest mais la vie en a décidé autrement… Fort de ce constat, il nous partage avec humour son adaptation à une société en pleine révolution que ce soit avec sa femme nouvelle génération , qui travaille et gagne plus que lui, avec sa mère, initiée à la liberté sexuelle après 10 ans de célibat, ou encore l’arrivée de son fils qui le chamboule et le force à se lancer dans la sylvothérapie…

DIDOU passe du stand-up aux personnages, des sex-toys au féminisme, du rap à la Macarena, du Sud-ouest à Paris…C’est frais, tonique, intime et drôlissime !Adultes

DIDOU is his nickname? His real name has already been taken by a serial killer.

He would have liked to have a more charismatic nickname and the virility of Philippe Etchebest, but life decided otherwise? With this in mind, he humorously shares with us his adaptation to a society in the throes of revolution: whether it’s with his new generation wife, who works and earns more than he does, with his mother, introduced to sexual freedom after 10 years of celibacy, or the arrival of his son, who turns him upside down and forces him to take up sylvotherapy?

DIDOU moves from stand-up to characters, from sex toys to feminism, from rap to the Macarena, from the South-West to Paris… It’s fresh, invigorating, intimate and hilarious!

