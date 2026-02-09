Spectacle Diktat, le revers de la médaille

27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Spectacle Diktat, le revers de la médaille par Aline et Compagnie.

Depuis qu’il est gamin, Igor aime le sport. Dans cette passion, il y a la joie des parties de foot avec les copains du quartier, la place au pied de l’immeuble: lieu de tous les rêves et de tous les exploits,, les soirées à regarder les matches, les scores attendus. Mais avec le temps, Igor découvre aussi l’autre visage du sport. Un Coubertin pas si net, les sportifs.ves qu’on veut instrumentaliser. Le comédien se livre alors, non sans humour, sur l’ambivalence de sa relation au sport, jongle avec sa passion et convoque nos souvenirs, nous emmène au stade Azteca à Mexico, dans la cité HLM où il a grandi, à Berlin en 36 ou à Montréal en 76. .

27 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 31 39 85 contact@espacelaforge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Diktat, le revers de la médaille

L’événement Spectacle Diktat, le revers de la médaille Portets a été mis à jour le 2026-02-05 par La Gironde du Sud