Spectacle d’impro AnecPotes L’Art des Choix de Chony Bourg-lès-Valence samedi 11 octobre 2025.
L’Art des Choix de Chony 34 rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 21:45:00
2025-10-11
Entrez dans l’intimité de nos soirées confidences !
« AnecPotes » est un spectacle d’improvisation où un groupe d’amis se raconte de véritables anecdotes personnelles qui serviront d’inspirations pour des improvisations uniques.
L’Art des Choix de Chony 34 rue de Chony Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 54 02 79 asso.lesgensdacote@gmail.com
English :
Enter the intimacy of our confidences evenings!
« AnecPotes » is an improv show in which a group of friends tell each other real, personal anecdotes that serve as inspiration for unique improvisations.
German :
Treten Sie ein in die Intimität unserer Vertraulichkeitsabende!
« AnecPotes » ist eine Improvisationsshow, bei der eine Gruppe von Freunden einander echte persönliche Anekdoten erzählt, die als Inspiration für einzigartige Improvisationen dienen.
Italiano :
Entrate nell’intimità delle nostre serate di confidenze!
« AnecPotes » è uno spettacolo di improvvisazione in cui un gruppo di amici si racconta aneddoti personali reali che serviranno da ispirazione per improvvisazioni uniche.
Espanol :
¡Entra en la intimidad de nuestras veladas de confidencias!
« AnecPotes » es un espectáculo de improvisación en el que un grupo de amigos se cuentan anécdotas personales reales que servirán de inspiración para improvisaciones únicas.
