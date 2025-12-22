Spectacle d’impro avec Les Givrés Breaking Impro L’Esprit M Valence

Spectacle d’impro avec Les Givrés Breaking Impro

L’Esprit M 142 avenue de Provence Valence Drôme

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 20:30:00

2026-03-19 2026-05-21

Plus de 10 ans de rire, sans jamais apprendre une ligne de texte ! Les Givrés pratiquent le théâtre d’improvisation sur Valence depuis 2006, et proposent de nombreux formats matchs, catchs…

Retrouvez les lors d’une Breaking Impro à l’Esprit M !

L’Esprit M 142 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 86 84 08 12

Over 10 years of laughter, without ever learning a line of text! Les Givrés have been practicing improvisational theater in Valence since 2006, and offer a wide range of formats: matches, wrestling?

Join them for a Breaking Impro at Esprit M!

